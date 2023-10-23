По рецепту Ольги Сумской, это блюдо получится очень вкусным, ароматным и, возможно, даже самым любимым.

Ольга Сумская говорит о сливовом пироге по этому рецепту так: «Вы не представляете, какая это вкусность».

«Тесто просто фантастическое!.. Очень быстро и вкусно!» , – рассказала об этом рецепте Сумская.

Итак, по рецепту, опубликованному Ольгой Сумской, необходимо очистить сливы от косточек, замариновать. Для этого необходимо посыпать сливы чайной ложкой без верха корицы, добавить сок лимона.

Далее, как рассказала Ольга Сумская, смешиваем 150 гр сливочного масла, 130 гр сахара, два яйца, ванильный сахар, чайную ложечку разрыхлителя (взбиваем ножом блендера), добавляем 150 гр муки.

Затем лопаткой замешиваем тесто, как на бисквит, выливаем в форму, смазанную маслом (если тефлон можно без пергамента).

Сливы выкладываем на тесто. Запекать нужно 45 минут при температуре 170.

«Приятного аппетита!» , – желает Ольга Сумская.

Отметим, что сливы очень полезные, и их необходимо добавить в свой рацион.

Сливы содержат много питательных веществ , в том числе витаминов и минералов, клетчатки и антиоксидантов, которые могут помочь снизить риск нескольких хронических заболеваний.

Сливы относительно низкокалорийны: в одной средней всего 30 калорий и около 7 г сахара. Кроме того, одна средняя слива содержит 1 г клетчатки, 10% суточной нормы витамина С, 5% суточной нормы витамина К и А, а также незначительное количество марганца, меди и калия.

Сливы обладают свойствами, которые могут помочь контролировать уровень сахара в крови.

Кроме этого, сливы также обладают легким желчегонным эффектом. Это оказывает положительное влияние на работу желчного пузыря и является профилактикой застоя желчи. Однако, подчеркнем - во время острого процесса и уже имеющегося нарушения оттока желчи лучше не употреблять сливы.

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