Рассказывая о рецепте своей пасты, Настя Каменских призналась, что у нее есть супер-способность, пишет Politeka.net.

Она, по словам Каменских, состоит в том, чтобы делать из простых продуктов очень вкусные блюда.

Также Настя Каменских говорит, что готовка для нее – это тоже творчество. Ведь можно экспериментировать, придумывать что-то новое.

«Делюсь с вами одним из моих любимых простых рецептов пасты. Сохраняйте себе», - комментировала Настя Каменских видео с приготовлением пасты по своему рецепту.

Для приготовления пасты Настя Каменских взяла помидоры черри, сыр фета, макароны из твердых сортов пшеницы, чеснок, щепотку лимонной цедры, оливковое масло, специи.

Настя Каменских, рецепт пасты

Черри и фету, заправленные раздавленным зубчиком чеснока, специями, оливковым маслом и лимонной цедрой, Настя Каменских запекла в духовке. За это время Каменских сварила макароны.

Далее Настя Каменских просто добавила в форму для запекания, в которой размешала запеченные черри и фету, сваренные макароны.

Все, пасту побыстрому рецепту Насти Каменских можна подавать к столу.

Отметим, перед приготовлением пасты необходимо внимательно отнестись к выбору макаронных изделий. Ведь именно высококачественный продукт из муки твердых сортов пшеницы, подарит пользу и не добавит лишних килограммов.

Основная масса полезных веществ содержится в оболочках зерен пшеницы, поэтому чем выше степень очистки муки, тем беднее, с точки зрения пищевой ценности, конечный продукт. Наилучшим выбором считается паста из цельнозерновой муки.

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