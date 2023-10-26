Рецептов пасты - блюда, которым можно порадовать домашних и гостей, огромное количество, Настя Каменских показала свой.

Рассказывая о рецепте своей пасты, Настя Каменских призналась, что у нее есть супер-способность, пишет Politeka.net.

Она, по словам Каменских, состоит в том, чтобы делать из простых продуктов очень вкусные блюда.

Также Настя Каменских говорит, что готовка для нее – это тоже творчество. Ведь можно экспериментировать, придумывать что-то новое.

«Делюсь с вами одним из моих любимых простых рецептов пасты. Сохраняйте себе», - комментировала Настя Каменских видео с приготовлением пасты по своему рецепту.

Для приготовления пасты Настя Каменских взяла помидоры черри, сыр фета, макароны из твердых сортов пшеницы, чеснок, щепотку лимонной цедры, оливковое масло, специи.

Черри и фету, заправленные раздавленным зубчиком чеснока, специями, оливковым маслом и лимонной цедрой, Настя Каменских запекла в духовке. За это время Каменских сварила макароны.

Далее Настя Каменских просто добавила в форму для запекания, в которой размешала запеченные черри и фету, сваренные макароны.

Все, пасту побыстрому рецепту Насти Каменских можна подавать к столу.

Отметим, перед приготовлением пасты необходимо внимательно отнестись к выбору макаронных изделий. Ведь именно высококачественный продукт из муки твердых сортов пшеницы, подарит пользу и не добавит лишних килограммов.

Основная масса полезных веществ содержится в оболочках зерен пшеницы, поэтому чем выше степень очистки муки, тем беднее, с точки зрения пищевой ценности, конечный продукт. Наилучшим выбором считается паста из цельнозерновой муки.

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