Оля Полякова любит готовить для дочерей и мужа Вадима, пишет Politeka.net.
Одно из блюд, которым Полякова покорила сердце любимого мужчины – ризотто с грибами.
По рецепту от Ольги Поляковой, для приготовления необходим рис арбори, грибы, розмарин, сливочное масло.
Для своего ризотто Ольга Полякова насобирала грибы на собственном участке – у певицы большой дом и участок на полуострове под Киевом.
Нарезав грибы, Оля Полякова высыпала их на сковороду.
«Беленьких насобирала, нарезала, сковородочка… Вырвать розмаринчик со своего сада. Грибочки, высыпаю туда рис арборио, немножко – на две порции. У нас сегодня романтик ужин. Надо, чтобы впитался. Заливаем горячую воду», - рассказала Оля Полякова, показывая процесс приготовления.
Далее, когда ризотто было уже готовым, Оля Полякова высыпала его в небольшую кастрюльку, добавила сливочное масло и размешала, чтобы текстура ризотто получилась кремообразной.
Все, ризотто с грибами по быстрому рецепту Оли Поляковой можно подавать на стол.
"Роскошь!", - говорит Поялкова о результате приготовления по своему рецепту ризотто с грибами.
Отметим, ризотто должен быть кремообразным, этим он и отличается от плова, который должен быть рассыпчатым.
В приготовлении ризотто главную роль играет рис. Так, рис для ризотто подходит только трёх сортов: арборио, карнароли и виалоне нано.
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