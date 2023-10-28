Оля Полякова очень любит вкусно поесть, обожает грузинскую кухню и знает, как сделать так, чтобы домашние хинкали получились сочными и вкусными.

Хинкали – знаменитое блюдо грузинской кухни, пишет Politeka.net.

Главное отличие хинкали от других изделий из вареного теста с начинкой – размер.

По словам Оли Поляковой, готовятся хинкали легко и главное – это правильно замесить тесто.

Тесто для хинкали должно получиться очень тонким, нежным и эластичным.

«Секрет также в том, как их залепливать», - предупредила Полякова, заверив, что «это очень просто».

Для приготовления начинки нужен фарш из баранины, телятины или телятины со свининой.

«Лучше, чтобы он был немного жирненький. Если у вас фарш не жирный, пожалуйста, добавьте туда сала, перекрутите», - советовала Полякова.

На мясорбуке также надо измельчит лук – «прямо много».

«Для хинкали я кладу один к одному. Если вы кладете 500 граммов мяса, то и 500 граммов лука. Потомучто луком фарш не испортишь, он даст сочность. Еще я добавляю холодную воду в фарш, чтобы он был жидким», - рассказала секреты фарша для хинкали Оля Полякова.

Отметим, что хинкали – это не просто блюдо, а целая традиция. Существуют и правила, как есть хинкали.

Так, не используйте нож и вилку – хинкали едят только руками. Надо, чтобы хинкали немного остыли, иначе можно обжечься горячим бульоном. Однако не ждите, когда хинкали полностью остынут – есть холодные хинкали тоже неправильно. Не закусывайте хинкали хлебом и не ешьте хвостик от хинкали – его принято оставлять на тарелке.

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