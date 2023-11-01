Для приготовления гаспачо по рецепту Оли Поляковой понадобятся такие продукты: свежий выдавленный сок с мякотью из помидоров, перец.
«Лучше Ратунда. Он очень ароматный, поэтому лучше всего подходит», - советует Полякова.
А также огурцы, чеснок, розмарин, базилик, перец горошком, соль и оливковое масло.
Первый шаг приготовления гаспачо по рецепту Оли Поляковой – в блендере взбить перец вместе с томатным соком.
Затем взбиваем в блендере огурцы, томатный сок и два зубчика чеснока.
Затем кладем в чистую чашу блендера розмарин, базилик, заливаем оливковым маслом.
«Я хочу ароматизировать масло. Если мы эту зелень взобьем в нашем гаспачо, то гаспачо покрасится и из такого красного и красивого превратится в серый и очень некрасивый. Поэтому нужно ароматизировать масло и только потом масло влить в гаспачо. Вот такая хитрость», - делится секретом своего гаспачо Оля Полякова.
Затем это масло с зеленью процеживаем через сито. Таким образом получается красивое, зеленой ароматизированное масло. Добавляем в это масло немного лимона.
Для этого Оля Полякова просто выдавила из половинки лимона сок прямо в масло.
Благодаря этому масло не потемнеет, а останется «красивым и зеленым».
Далее Оля Полякова разлила гаспачо по тарелкам и в каждую добавила немного капель оливкового масла, взбитого с зеленью.
«Теперь в гаспачо можете добавить все, что хотите. Это может быть краб с авокадо, припущенные кальмары. А могут быть просто овощи или сухарики. Или пармезан. Что хотите. Это очень вкусно, правда», - советовала Оля Полякова.
Сама Оля Полякова натерла сыр пармезан на мелкой терке, выложила его тоненькими кучками на фольгу, которой застелила деко, и отправила в духовку, разогретую до 250.
«Минут на десять», - рассказала Оля Полякова.
Таким образом получится хрустящая сырноя чипса, которую можно положить в гаспачо. Также в свой гаспачо Оля Полякова положила авокадо и крабовое мясо.
«Это у моего мужа любимого любимое блюдо», - признавалась Оля Полякова.
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