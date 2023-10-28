Оля Полякова дуже любить смачно поїсти, обожнює грузинську кухню та знає, як зробити так, щоб домашні хінкалі вийшли соковитими та смачними.

Хінкалі – знаменита страва грузинської кухні, пише Politeka.net.

Головна відмінність хінкалі від інших виробів із вареного тіста з начинкою – розмір.

За словами Олі Полякової, готуються хінкалі легко та головне – це правильно замісити тісто.

Тісто для хінкалі має вийти дуже тонким, ніжним та еластичним.

"Секрет також у тому, як їх заліплювати", - попередила Полякова, запевнивши, що "це дуже просто".

Для приготування начинки потрібен фарш із баранини, телятини або телятини зі свининою.

«Краще, щоб він був трохи жирненький. Якщо у вас фарш не жирний, будь ласка, додайте туди сала, перекрутіть» , – радила Полякова.

На м'ясорубці також треба подрібнити цибулю - «прямо багато».

«Для хінкалі я кладу один до одного. Якщо ви кладете 500 г м'яса, то і 500 г цибулі. Тому що цибулею фарш не зіпсуєш, він дасть соковитість. Ще я додаю холодну воду до фаршу, щоб він був рідким», - розповіла секрети фаршу для хінкалі Оля Полякова.

Зазначимо, що хінкалі – це не просто блюдо, а ціла традиція. Існують і правила, як їсти хінкалі.

Так, не використовуйте ніж та вилку – хінкалі їдять лише руками.

Потрібно, щоб хінкали трохи охололи, інакше можна обпектися гарячим бульйоном. Однак не чекайте, коли хінкалі повністю охолонуть – їсти холодні хінкалі теж неправильно. Не закушуйте хінкалі хлібом і не їжте хвостик від хінкалі - його прийнято залишати на тарілці.

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