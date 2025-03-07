У лютому 2025 року ціни на крупи та макаронні вироби в Україні продовжують коливатися, повідомляє Politeka.net.

Як пише Хвиля, моніторинг роздрібних мереж вказує на різні зміни у вартості основних продуктів, які залишаються невід'ємною частиною споживчого кошика кожної родини.

Одним із найбільш стабільних товарів у лютому є гречка. Її ціна майже не змінилася порівняно з січнем і становить 33,07 грн за кілограм, що лише на 0,15% більше. Найдоступніша гречка продається в мережі Auchan за 27,90 грн, тоді як найдорожча – у Megamarket, де ціна досягає 40,00 грн за кілограм.

Натомість рис показав помітні зміни. Ціна на круглий рис знизилася на 3,03%, з 69,27 грн до 67,17 грн за кілограм. Вартість довгозернистого та пропареного рису залишилася стабільною на рівні 58,20 грн і 67,17 грн за кілограм відповідно. Ціни на круглий рис варіюються значно: від 50,70 грн у Metro до 90,40 грн у Auchan, повідомляє Політека.

Щодо макаронів, то середня ціна на цей продукт знизилася лише на кілька копійок, з 32,93 грн до 32,70 грн за кілограм. Найдешевші макарони можна знайти в Metro за 27,90 грн, а найдорожчі – в Auchan, де ціна сягає 38,90 грн.

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