На кінець лютого 2025 року ринок овочів в Україні продовжує демонструвати зміни, повідомляє Politeka.net.

Згідно з даними порталу Мінфін, в той час як зима поступово відходить на другий план, а весна наближається, українці все частіше звертаються до свіжих овочів. Однак питання доступності цих продуктів, зокрема огірків та помідорів, залишається відкритим.

Як показав аналіз цін, огірки в Україні подорожчали на 17%. З середини січня до кінця лютого ціна звичайних огірків зросла з 115,78 грн до 134,90 грн за кілограм. У той час як ціна гладких огірків майже не змінилася: з 151,50 грн до 149,53 грн за кілограм.

Однак найбільше подорожчали огірки сорту "Естафета", їх ціна стрибнула з 87,00 грн до 375,00 грн за кілограм, що означає чотириразове зростання. Такий різкий стрибок ціни, ймовірно, пов'язаний із сезонними коливаннями постачання цього сорту, повідомляє Політека.

Крім того, короткоплідні огірки також здорожчали, з 121,61 грн до 135,90 грн за кілограм, що є помітним зростанням. Натомість ціни на помідори в лютому показали тенденцію до зниження. Вартість червоних помідорів знизилася на понад 13%, з 123,91 грн до 106,77 грн за кілограм.

Однак рожеві помідори подорожчали, з 158,74 грн до 189,90 грн за кілограм. Зниження цін найбільш помітне на помідори середнього типу – їх вартість впала з 141,93 грн до 110,70 грн за кілограм, що означає майже 22% зниження.

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