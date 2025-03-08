В Україні вчителі, які працюють в умовах активних бойових дій, можуть отримати додаткові фінансові винагороди, зокрема надбавки до 100% від посадового окладу.

Надбавки для вчителів передбачені для педагогів середніх навчальних закладів, і вже зараз на місцевому рівні є можливість запроваджувати пільги для освітян, повідомляє Politeka.net.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України для Новини.LIVE, педагоги, які працюють в зоні активних бойових дій, мають право на грошові заохочення.

Відповідно до законодавства, обов'язкові доплати не передбачені, однак місцеві органи влади можуть на свій розсуд запроваджувати додаткові надбавки, премії та інші фінансові винагороди вчителям.

Керівництво закладів освіти може ініціювати встановлення надбавки за престижність праці, розмір якої коливається від 5% до 30% від окладу. Окремо Міністерство освіти звернуло увагу на постанову Кабінету Міністрів від 25 серпня 2023 року, яка передбачає встановлення надбавки для працівників, що працюють в особливих умовах праці.

Згідно з постановою, працівники, які безпосередньо виконують обов’язки на територіях активних бойових дій, можуть отримувати додаткові виплати у розмірі 50% або 100% від їх посадового окладу.

Місцеві органи самоврядування, а також військові адміністрації можуть запроваджувати ці надбавки для вчителів, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

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