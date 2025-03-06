Один із клієнтів ПриватБанку звернувся із запитанням, чому ПриватБанк блокує платежі, вимагає додаткового підтвердження та навіть обмежує зняття готівки.

ПриватБанк пояснив причини можливого блокування платежів та банківських карт, навіть якщо операції стосуються незначних сум, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку у соцмережі Facebook. За словами представників ПриватБанку, підтвердження транзакцій відбувається за спеціальним алгоритмом, спрямованим на захист коштів клієнтів.

Один із клієнтів ПриватБанку звернувся із запитанням, чому ПриватБанк блокує платежі, вимагає додаткового підтвердження та навіть обмежує зняття готівки.

"А коли ПриватБанк перестане блокувати платежі, тиждень неможливо працювати, кожен платіж потрібно підтверджувати, ідентифікувати, блокують картки за зняття готівки, причому суми 500-700 грн", — зазначається у зверненні клієнта ПриватБанку.

Політека пише, у відповідь представники ПриватБанку зазначили, що кожна фінансова операція аналізується за низкою параметрів, щоб мінімізувати ризики шахрайства. Порядок підтвердження транзакцій розроблений на основі накопиченого досвіду фінансових операцій.

Залежно від рівня ризику транзакції та безпеки підключення до "Приват24", ПриватБанк може застосовувати різні методи підтвердження:

у деяких випадках підтвердження не потрібне;

через SMS-код;

у месенджері додатку "Приват24";

через телефонний дзвінок на фінансовий номер клієнта.

Таким чином, ПриватБанк запевняє, що такі заходи необхідні для підвищення безпеки клієнтських коштів.

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