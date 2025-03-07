Чоловік отримує пенсію за віком, проте виявилося, що його заробітна плата була неправильно обчислена, що призвело до переплати пенсії на суму 13 036 гривень, повідомляє Politeka.net.

ПФУ подали до суду, вимагаючи у чоловіка, повернути пенсію. Про це йдеться у рішенні Шевченківського районного суду Запоріжжя.

Пенсіонер перебуває на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Запорізькій області та отримує пенсію відповідно до частини 1 статті 26 Закону № 1058-ІV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» з 28 серпня 2017 року.

Згідно з цим законом, право на пенсію за віком після досягнення 60 років надається за наявності стажу не менше 15 років до 31 грудня 2017 року. Під час перевірки пенсійної справи було виявлено, що заробітна плата, врахована при призначенні пенсії, була обчислена неправильно, що спричинило її надмірне нарахування. У результаті в період з 28 серпня 2017 року по 31 січня 2020 року утворилась переплата в сумі 13 026 гривень.

Головне управління Пенсійного фонду направило пенсіонеру кілька листів-запрошень, пропонуючи повернути зайво виплачені кошти, або надати дозвіл на їх утримання з наступних виплат. Однак на цей момент чоловік не звернувся до управління і не надав згоду на утримання переплати. Зайво виплачені кошти на рахунок ПФУ не надійшли.

Суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що у діях позивача не було виявлено ознак недобросовісності.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, ПФУ без попередження "урізав" пенсію: українцям дали пораду, як повернути свіої гроші.

Також Politeka писала, Після звільнення суддя отримав чималу суму пенсії: він вирішив, що йому замало та відсудив ще більше.

Як повідомляла Politeka, Пенсіонерам можуть одразу виплатити пенсію за шість місяців: в ПФУ розкрили, що для цього потрібно.