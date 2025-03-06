Клієнтка Ощадбанку повідомила, що для отримання коштів за довіреністю їй порекомендували звернутися до відділення в області, де було відкрито рахунок. повідомляє Politeka.net.

Проблема в тому, що йдеться про місто Торецьк, яке нині перебуває в зоні активних бойових дій. Про це повідомляється на сторінці Ощаданку у соцмережі Facebook.

Як зазначається на сторінці Ощадбанку у Facebook, жінка, яка є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), не змогла отримати кошти за довіреністю у відділенні в Дніпрі. Звернувшись до контакт-центру Ощадбанку, вона отримала відповідь, що такі операції можна здійснити лише у відділенні тієї області, де був відкритий рахунок, пише Політека.

"Сьогодні на гарячій лінії Ощадбанку мені порадили звернутися за отриманням коштів по довіреності в область, де була зроблена картка. Це Донецька область м. Торецьк. Бо в м. Дніпро нас, ВПО, відмовляються по довіреності обслуговувати..." — йдеться у зверненні.

У відповідь на звернення клієнтки представники Ощадбанку підтвердили цю інформацію, зазначивши, що отримання коштів за довіреністю можливе тільки в межах регіону відкриття рахунку. Водночас, якщо у довіреності передбачено право відкривати нові рахунки, переказувати кошти або отримувати картки, можна відкрити новий рахунок в іншій області та переказати туди кошти.

«Співробітник банку приймає заявку на відкриття нового рахунку та подає запит на переказ коштів з іншої області», — пояснили в Ощадбанку.

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