Рік Змії, як каже астролог , стане вирішальним для кінця війни в Україні, унікальне розташування планет, наприклад, Юпітера, Меркурія та Венери, сприятиме позитивним змінам, передає Політека.

Як розповів астролог Влад Росс, унікальне розташування планет, таких як Юпітер, Меркурій та Венера, сприятиме позитивним змінам.

"Буквально пізно влітку на початку осені точка життя наближається до переможного Юпітера. Юпітер це планета щастя, успіху, життя, з'єднається ще й з Меркурієм. А далі, вже до кінця року з Венерою. Тобто кінець року це буде неймовірним для нашої країни", - повідомив астролог Росс.

Як прогнозує Росс, це розташування планет означає вливання інвестицій у відновлення України, передає Політека.

Він додав у випадку, якщо Путін чинитиме опір "його врешті-решт відправлять на той світ".

Рос повідомляв, що цифра дев'ять, отримана шляхом додавання чисел 2025 року, символізує закінчення.

Раніше повідомлялося, що астролог склала унікальне передбачення і розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

Яна Пасінкова зробила розклад карток Таро на 2025 рік і прогнозує, що бойові дії в нашій країні найближчими місяцями не припиняться.

За словами Пасінкової, до "повного припинення вогню та звільнення українських територій ще довго".

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