З березня 2025 року в Україні відбулися зміни щодо проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для людей з інвалідністю, повідомляє Politeka.net.

Відтепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають права направляти осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду, повідомив адвокат Андрій Карпенко на порталі "Юристи.UA".

Замість цього, ТЦК та СП отримуватимуть інформацію про наявність інвалідності у громадян через державні реєстри. Зокрема, дані про осіб з інвалідністю будуть автоматично вноситися до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом інформаційного обміну. Це забезпечить оперативне оновлення відомостей без необхідності проходження додаткових медичних оглядів.

У Києві, як і в інших регіонах, ці зміни сприятимуть спрощенню процесу обліку та мобілізації осіб з інвалідністю. Тепер інформація про їхній статус буде доступна ТЦК та СП через електронні системи, що дозволить уникнути дублювання процедур та зменшити адміністративне навантаження на громадян.

Варто зазначити, що особи з інвалідністю не підлягають обов'язковій мобілізації, але мають право добровільно вступити до лав Збройних Сил. Зміни в законодавстві забезпечують додаткові гарантії та спрощення процедур для цієї категорії громадян.

Таким чином, ВЛК для людей з інвалідністю більше не проводитиметься ТЦК та СП. Вся необхідна інформація про інвалідність буде отримуватися через державні реєстри, що забезпечить ефективність та прозорість процесів мобілізації та обліку.

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