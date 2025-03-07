Прогноз погоди на найближчі дні в Україні обіцяє комфортні температури вдень, але вже з середини місяця очікується похолодання, повідомляє Politeka.net.

Згідно з прогнозом синоптикині Наталії Діденко, до кінця цього тижня в Україні температура вдень досягне +14...+16 градусів, а в південних та центральних регіонах місцями може бути навіть до +18 градусів.

Але вже з 6 березня вітер буде досить сильним, з поривами до 15-20 м/с. Однак до 7 березня вітер послабшає і стане помірним, що забезпечить більш комфортну погоду для прогулянок. У Києві, зокрема, 6 березня очікується ясна погода, без опадів, з денними температурами до +15 градусів.

Та незважаючи на теплі прогнози на початку місяця, синоптики попереджають про похолодання, яке прийде до України з 14-15 березня. Ось тут і варто готувати тепліші куртки. Протягом цих днів температура повітря знизиться до +1...+4 градусів, і варто очікувати невеликі дощі.

Весна 2025 року буде трохи теплішою на 1-2 градуси порівняно з нормою. Синоптики прогнозують сухіші умови, особливо в північних областях країни. У березні очікується дефіцит опадів, у травні ситуація ймовірно збережеться, адже опади можуть бути на третину меншими, ніж зазвичай.

У Києві в середині березня прогнозують перемінну хмарність із дощами, при цьому температура вдень поступово знизиться до +1…+4 градусів. У третій декаді місяця температура знову підніметься до +11…+13 градусів, а до кінця березня, за прогнозами, можна очікувати рекордні +18 градусів на останній день місяця.

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