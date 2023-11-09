Легендарная певица София Ротару любит готовить для своих родных и гостей и знает множество рецептов.

Внуки Софии Ротару рассказывали, что певица еще и прекрасная бабушка и хозяйка, пишет Politeka.net. Более того, ни у кого из них даже мысли нет называть ее бабушкой.

"Мы всегда говорим "Соня" и так было всегда", – рассказывала внучка Софии Ротару.

Внук Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, в свою очередь, рассказывал, что София Ротару готовит утром сырники.

«Она хозяйственная, любит для нас что-нибудь приготовить. Прогуляться в сад, показать цветы… Очень по-домашнему», – рассказывал внук Софии Ротару.

Также София Ротару любит готовить блюда из мяса. К примеру, рулетики с черносливом.

Итак, при приготовлении рулетиков с черносливом по рецепту Софии Ротару понадобятся следующие ингредиенты: говядина: 600-700 г, чернослив: 20 шт. лук: 1-2 шт. красное вино: 200 мл, херес: 100 мл, сметана: 1-2 ст. л., соль и черный перец молотый по вкусу, розмарин 0,5 ч. л., а также лавровый лист – 1-2 шт.

Сначала необходимо нарезать говядину поперек волокон кусками толщиной в 1 см. Отбейте каждый. Затем смешайте вино и растительное масло (2 ст. л.). Залейте жидкостью мясо и оставьте так на ночь.

Вернувшись к приготовлению, достаньте мясо из маринада и обсушите.

Посолите и поперчите каждый кусочек, а затем заверните в них чернослив.

Следующий шаг – возьмите сотейник и налейте немного масла на дно. Нарежьте лук кольцами, посолите, выложите на дно.

Сверху на лучок выложите рулетики. Выкладывать их нужно плотно. Чернослив, который, возможно, остался, выложите между ними.

Далее посыпьте все розмарином, полейте хересом и сметанкой.

Тушить мясные рулетики по рецепту Софии Ротару необходимо на медленном огне под крышкой в ​​течение 90 минут.

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