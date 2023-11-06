Співачка Оля Полякова повернулася до своєї розкішної садиби під Києвом і приготувала для рідних смачну страву – рис по-китайськи.

Оля Полякова похизувалася результатами приготування на своїй сторінці в Інстаграм, пише Politeka.net.

Свою страву, рис по-китайськи, Оля Полякова подала до столу прямо на пательні, щойно знятої з вогню. На кадрах можна почути, як смачно шкварчить і шипить рис по-китайськи, який приготувала Оля Полякова.

«Мамка ін да хаус!», - прокоментувала Оля Полякова, ставлячи пательню з рисом по-китайськи на стіл.

Рецептів смаженого рису по-китайськи є багато. Politeka.net пропонує класичний рецепт.

Перше та найважливіше правило для приготуваннясмаженого рису по-китайськи - правильно вибрати рис. Для цього рецепта потрібен рис, який в процесі приготування не буде склеюватися. Рис необхідно промивати до тих пір, доки вода не стане прозорою.

Отже, для приготуванна смаженого рису по-китайськи знадоябляться такі продукти: рис (наприклад Басматі) – 1,5 склянки (ємність 250 мілілітрів), яйце куряче – 3 штуки, олія рослинна, часник – кілька зубчиків, зелена цибуля, горох зелений заморожений (130 гр), соус соєвий – 1 столова ложка, сіль та перець чорний мелений за смаком.

Рис необхідно промити під проточною водою і покласти в глибоку миску. Наступний крок – варимо рис з розрахунку 1,5 склянки рисових зерен на 2, 5 склянки рідини.

Рис варимо 13-15 хвилин до повного випаровування вологи. Рис не перемішуємо. Після того, як рис зварився, необхідно вимкнути вогонь і дати рису повністю охолонути.

Можна взагалі відварити рис для смаженого рису по-китайськи заздалегідь. Для цієї страви рис повинен бути розсипчатий, але не розварений.

Також заздалегідь приготування смаженого рису по-китайськи слід хоча б трохи розморозити зелений горошок.

Часник і зелену цибулю необхідно дрібно нарізати, розкладаємо на окремі тарілки.

Беремо яйця – вбиваємо у тарілку, додаємо сіль і чорний мелений перець, збиваємо рідину протягом кількох хвилин.

Наступний крок – ставимо на вогонь пательню, додаємо трохи олії і, коли вона розігріється, висипаємо нарізаний часник і цибульку. Обсмажуємо кілька хвилин, потім виливаємо збиті яйця і, постійно помішуючи, смажимо 1-2 хвилини.

Сюди висипаємо зелений горошок. Допускається, щоб він був не до кінця разморожений. Теж обсмажуємо кілька хвилин до повного випаровування вологи.

Викладаємо суміш в миску.

Сковороду треба помити, витерти і повернути на вогонь. Додаємо одну столову ложку олії і вже на гарячу пательню викладаємо рис, обсмажуємо 2-3 хвилини.

Потім до рису необхідно додати соєвий соус, а також суміш з яєць, часнику і горошку. Залишаємо на вогні ще кілька хвилин і все, страву можна смакувати.

Китайський смажений рис з яйцем подається на стіл гарячим. Зверху посипають пошинкованою зеленою цибулькою.

Ця страва є як самостійною, так і гарніром.

Останні новини України:

Оля Полякова розкрила головну хитрість у приготуванні гаспачо.

Не встоїть жоден чоловік – Полякова розкрила рецепт страви, якою балує чоловіка.

Полякова втратила свій розкішний будинок - що сталося.