Певица Оля Полякова вернулась в свою роскошную усадьбу под Киевом и приготовила для родных вкусное блюдо – рис по-китайски.

Оля Полякова похвасталась результатами приготовления на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Свое блюдо, рис по-китайски, Оля Полякова подала к столу прямо на сковороде, только что снятой с огня. На кадрах можно услышать, как вкусно шкварчит и шипит рис по-китайски, который приготовила Оля Полякова.

«Мамка ин да хаус!», – прокомментировала Оля Полякова, ставя сковороду с рисом по-китайски на стол.

Рецептов жареного риса по-китайски много. Politeka.net предлагает классический рецепт.

Первое и важнейшее правило для приготовления жареного риса по-китайски – правильно выбрать рис. Для этого рецепта требуется рис, который в процессе приготовления не будет склеиваться. Рис необходимо промывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Итак, для приготовления жареного риса по-китайски понадобятся такие продукты: рис (например Басмати) – 1,5 стакана (емкость 250 миллилитров), яйцо куриное – 3 штуки, масло растительное, чеснок – несколько зубчиков, зеленый лук, горох зеленый (130 гр), соус соевый – 1 столовая ложка, соль и перец черный молотый по вкусу.

Рис нужно промыть под проточной водой и положить в глубокую миску. Следующий шаг – варим рис из расчета 1,5 стакана рисовых зерен на 2,5 стакана жидкости.

Рис варим 13-15 минут до полного испарения влаги. Рис не перемешиваем. После того как рис сварился, необходимо выключить огонь и дать рису полностью остыть.

Можно вообще отварить рис для жареного риса по-китайски заранее. Для этого блюда рис должен быть рассыпчатый, но не разваренный.

Также перед приготовлением жареного риса по-китайски следует хотя бы чуть-чуть разморозить зеленый горошек.

Чеснок и зеленый лук необходимо мелко нарезать, раскладываем на отдельные тарелки.

Берем яйца – вбиваем в тарелку, добавляем соль и черный молотый перец, взбиваем жидкость в течение нескольких минут.

Следующий шаг – ставим на огонь сковороду, добавляем немного масла и, когда оно разогреется, высыпаем нарезанный чеснок и лучок. Обжариваем несколько минут, затем выливаем взбитые яйца и, постоянно помешивая, жарим 1-2 минуты.

Сюда высыпаем зеленый горошек. Допускается, чтобы он был не до конца разморожен. Также обжариваем несколько минут до полного испарения влаги.

Выкладываем смесь в миску.

Сковороду нужно помыть, вытереть и вернуть на прилу. Добавляем одну столовую ложку растительного масла и уже на горячую сковороду выкладываем рис, обжариваем 2-3 минуты.

Затем к рису необходимо добавить соевый соус, а также смесь из яиц, чеснока и горошка. Оставляем на огне еще несколько минут и все, блюдо можно смаковать.

Китайский жареный рис с яйцом подается на стол горячим. Сверху посыпают пошинкованным зеленым лучком.

Это блюдо является как самостоятельным, так и гарниром.

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