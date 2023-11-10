Певица и победительница «Евровидения-2004» Руслана Лыжичко умеет готовить и это ее один из любимых рецептов.

Руслана Лыжичко любит запекать рыбу с овощами и специями, пишет Politeka.net.

Для приготовления запеченной рыбы по рецепту Русланы Лыжичко необходимо взять: по четверти нарезанного зеленого и красного болгарского перца, 2 столовые ложки нарезанного кориандра, 1 столовая ложка тмина, пол чайной ложки молотого перца чили, 1 растертый зубчик чеснока, 1 столовую ложку белого винного уксуса, морского леща (около 1 кг), 2 столовые ложки сливочного масла, 1,25 стакана молока и 3 столовые ложки кукурузной муки.

Сначала нужно смешать сладкий перец, кориандр, тмин, молотый чили, чеснок, уксус и соль.

Затем кладем рыбу на большой лист фольги. Главное положить ее так, чтобы ее можно было полностью завернуть.

Кладем на противень.

Далее необходимо начинить рыбу смесью и положить кусочек сливочного масла. Оставшейся смесью намазываем рыбу сверху.

Заворачиваем в фольгу и отправляем в духовку на 25 минут.

Затем образовавшийся при запекании сок нужно перелить в отдельную емкость и смешать с молоком. В результате должна получиться жидкость объемом 1,3 стакана. Добавляем кукурузную муку и перемешиваем до образования густой однородной пасты. Ставим пасту на огонь и, помешивая, доводим до кипения.

Таким образом получится соус – к лещу его следует подавать теплым.

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