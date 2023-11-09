Крем-суп за рецептом Ольги Сумської вийде запашним, красивим і фантастично смачним.

Для приготування крем-супу за рецептом, який дала Ольга Сумська, знадобляться такі інгредієнти:

Філе курки - 1 шт., гарбуз - 200 г, картопля - 2-3 шт., цибуля - 1 шт., мелений мускатний горіх, олівкова олія, морква - 1 шт., 100 мл (від 15%) вершки, а також сіль і перець за смаком.

Ольга Сумська радить починати приготування крем-супу з курячого філе. Його потрібно порізати на кубики.

Потім порізане куряче філе відправляємо у киплячу воду. Поки вариться філе ріжемо картоплю.

«Картопля містить більше калію, ніж банани і більше вітаміну С, ніж апельсини. А також більше клітковини, ніж яблука», - розповідала Ольга Сумська в ефірі Київ24.

Картоплю нарізаємо невеличкими кубиками і кидаємо в каструлю. Наступний шаг – натираємо моркву і також додаємо її до бульйону.

А тепер можна братися за гарбуз – чистимо і нарізаємо кубиками.

«В гарбузі містяться вітамини, а також білки, клітковина, магній, залізо, калій та кальцій. Це клондайк корисних речовин», - розповіла Ольга Сумська.

Нарізаний гарбуз кидаємо у каструлю, де вже варяться овочі.

Наступний крок – дрібнимо цибулю і підсмажуємо її на пательні. Додаємо цю зажарку до супу.

Солимо і перчимо, а також додаємо трохи мускатного горіху. Накриваємо кришкою і варимо до готовності – приблизно 20 хвилин.

Далі додаємо у суп вершки і збиваємо блендером до ніжної, однорідної консистенції.

Прикрасити суп можна подрібненою зеленню.

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