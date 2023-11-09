Крем-суп по рецепту Ольги Сумской получится ароматным, красивым и фантастически вкусным.

Для приготовления крем-супа по рецепту, который дала Ольга Сумская, понадобятся следующие ингредиенты:

Филе курицы – 1 шт., тыква – 200 г, картофель – 2-3 шт., лук – 1 шт., молотый мускатный орех, карандашное масло, морковь – 1 шт., 100 мл (от 15%) сливки, а также соль и перец по вкусу.

Ольга Сумская советует начинать приготовление крем-супа с куриного филе. Его нужно порезать на кубики.

Затем порезанное куриное филе отправляем в кипящую воду. Пока варящееся филе режем картофель.

«Картофель содержит больше калия, чем бананы и больше витамина С, чем апельсины. А также больше клетчатки, чем яблоки», – рассказывала Ольга Сумская в эфире Киев24.

Картошку нарезаем небольшими кубиками и бросаем в кастрюлю. Следующий шаг – натираем морковь и также добавляем ее в бульон.

А теперь можно браться за тыкву – чистим и нарезаем кубиками.

«В тыкве содержатся витамины, а также белки, клетчатка, магний, железо, калий и кальций. Это клондайк полезных веществ», – рассказала Ольга Сумская.

Нарезанную тыкву бросаем в кастрюлю, где уже варятся овощи.

Следующий шаг – мелким лук и поджариваем его на сковороде. Добавляем эту зажарку в суп.

Солим и перчим, а также добавляем немного мускатного ореха. Накрываем крышкой и варим до готовности – примерно 20 минут.

Далее добавляем в суп сливки и взбиваем блендером в нежную, однородную консистенцию.

Украсить суп можно измельченной зеленью.

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