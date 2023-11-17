Марина Боржемская подчеркивает, что правильное питание начинается именно с завтрака, пишет Politeka.net.
«Понимаю, что порой времени на завтраки не хватает, но его нужно находить всегда», - настаивала Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм.
Так, Марина Боржемская предложила один из рецептов вкусного, быстрого, а главное – полезного завтрака.
Это омлет с курицей и овощами. Готовить его проще простого.
По словам Марины Боржемской, достаточно смешать пару яиц с остатками куриной грудки или кусочками индейки и любыми овощами. Это могут быть стручковая фасоль, брокколи, шампиньоны или помидоры.
Далее можно посолить, разлить в силиконовые формочки для маффинов, поставить в духовку.
«Ни капли масла, между прочим», - подчеркнула Боржемская.
Добавим, что в составе омлета есть немало ценных питательных веществ.
Среди них витамины группы В - для улучшения метаболических процессов и работы нервной системы, витамин А – для кожи, зрения и поддержки иммунитета, а также витамин Д – для костей.
Также в омлете есть калий, железо, медь и фосфор.
Кроме того, в омлете содержится вещество лютеин, известное антиоксидантными свойствами.
Отметим, что есть яйца действительно лучше всего утром, так как высокое содержание углеводов на завтрак — это норма.
При этом самыми полезными яйцами врачи называют сваренные всмятку, «в мешочек» или яйцо пашот.
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