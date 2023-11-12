Відома фітнес-тренерка і тренер проєкту «Зважені іта щасливі» Марина Боржемьска підказала, як зробити правильний перекус і чим замінити ковбасу на бутерброді.

Тренерка і експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська знає рецепт правильного бутерброда, пише Politeka.net

Отже, все дуже і дуже просто. Марина Боржемська радить зробити бутерброд з таких продуктів - цільнозерновий хліб, індичка, огірок/моцарелла, помідор, базилік.

«Відмінна альтернатива нудним бутербродам — сендвіч із цільнозернового хліба з огірком та філе індички, або з моцарелою, базиліком та помідором», - зазначає Марина Боржемська.

За словами фітнес-тренерки, такі бутерброди зручно брати із собою для перекушування.

Зазначимо, індичка вважається дуже корисною стравою -дієтологи всього світу рекомендують його використовувати у приготуванні, так як в ньому присутні у великій кількості різні вітаміни і мінерали, необхідні для здоров’я організму.

У м’ясі індички є цинк, селен, калій, фосфор і магній, а також вітаміни А, В2, В6, В12, D, Е та РР. В ньому у два рази вища концентрація заліза та натрію ніж у яловичині, й мінімальна кількість холестерину.

На відміну від курей, які можуть міститися навіть в тісних просторах, індикам для нормального розвитку необхідний вільний випас і свіже повітря. Крім того, жити на одному комбікормі індики не можуть, тож їхнє харчування більш різноманітне. А смакові властівости м’яса залежать саме від того, чим харчувалися та у яких умовах вирощувалися птиці.

На відміну від курячого м'яса, індичка є гіпоалергенною, тому її можна включити в їжу навіть маленьким дітям.

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