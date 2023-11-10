Домашнє печиво за цими рецептами зможе спекти навіть маленький кулінар, процес стане цікавим, а результат дуже смачним.

Свої сили у кулінарії вже пробує старший син Юрія Горбунова і Каті Осадчої Іван, пише Politeka.net.

Хлопчику ще 6 років, а він вже вміє пекти домашнє печиво. Дитина напекла цілу тарілку домашнього печива в очікуванні гостей.

«Іван сам напік такі печеньки. Сам замісив тісто і запік. Боже, яка дитина!», - захоплено розповідав Юрій Горбунов на своїй сторінці в Інстаграм, показуючи печиво у формі звірів.

Сам Іван також був дуже задоволений результатом і буквально сяяв від щастя.

«За дві години впорався», - розповів син Осадчої і Юрія Горбунова.

Ми пропонуємо кілька простих рецептів корисного і смачного печива, яке можна спекти вдома.

Так, для приготування пісочного печива знадобляться такі інгредієнти: 1 яйце, 100 г вершкового масла, 100 г цукру, ванілін, 1,25 склянка борошна, 0,5 ч. л. гашеної соди



Спочатку збиваємо яйце з цукром, потім вмішуємо м’яке масло і соду, яку треба погасити оцтом або лимонним соком.

Всипаємо борошно і замішуємо тісто – воно не повинно прилипати до рук.

Далі загортаємо тісто у харчову плівку і ставимо у холодильник. Через 30 хвилин дістаємо тісто і розкачуємо до товщини 5-7 мм. Вирізаємо печиво за допомогою формочок.

Випікаємо печиво на папері при 180 градусах до золотистого кольору.

А от за ще одним простим рецептом можна приготувати пісочне печиво, яке буде нагадувати зебру. Дітки будуть у захваті. Секрет цього рецепту дуже простий, це какао.

Отже для приготування найпростішого печива з какао знадобляться такі продукти: масло – 150 г; цукор – 1 ст., борошно – 2 ст., розпушувач; яйця – 2 шт., какао – 1 ст. л.

Спочатку необхідно розтерти масло з цукром, ввести яйця, розпушувач і борошно, замішуючи м’яке тісто.

Потім тісто слід розділити на 2 частини, в одну додати какао в другу трохи борошна.

Наступний крок – замісіть обидві частини тіста до щільного, не липкого стану. Розкачайте 2 пласти, покладіть пласт з какао поверх білого і ще раз розкачайте.

Загорніть щільним рулетом і охолодіть – вистачить і 20 хвилин. Поріжте на сегменти і випікайте печиво 20 хвилин при 190.

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