Домашнее печенье по этим рецептам сможет испечь даже маленький кулинар, процесс станет интересным, а результат очень вкусным.

Свои силы в кулинарии уже пробует старший сын Юрия Горбунова и Кати Осадчей Иван, пишет Politeka.net.

Мальчику еще 6 лет, а он уже умеет печь домашнее печенье. Ребенок напек целую тарелку домашнего печенья в ожидании гостей.

«Иван сам напек такие печеньки. Сам замесил тесто и запек. Боже, какой ребенок!» , – восторженно рассказывал Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм, показывая печенье в форме зверей.

Сам Иван тоже был очень доволен результатом и буквально сиял от счастья.

«За два часа справился» , – рассказал сын Осадчей и Юрия Горбунова.

Мы предлагаем несколько простых рецептов полезного и вкусного печенья, которое можно испечь дома.

Так, для приготовления песочного печенья понадобятся следующие ингредиенты: 1 яйцо, 100 г сливочного масла, 100 г сахара, ванилин, 1,25 стакан муки, 0,5 ч. л. гашеной соды



Сначала взбиваем яйцо с сахаром, затем замешиваем мягкое масло и соду, которую нужно загасить уксусом или лимонным соком.

Всыпаем муку и замешиваем тесто – оно не должна прилипать к рукам.

Далее заворачиваем тесто в пищевую пленку и ставим в холодильник. Через 30 минут достаем тесто и раскатываем до толщины 5-7 мм. Вырезаем печенье с помощью формочек.

Выпекаем печенье на бумаге при 180 градусах до золотистого цвета.

А вот по еще одному простому рецепту можно приготовить песочное печенье, которое будет напоминать зебру. Детки будут в восторге. Секрет этого рецепта очень прост, это какао.

Итак, для приготовления простейшего печенья из какао понадобятся следующие продукты: масло – 150 г; сахар – 1 ст., мука – 2 ст., разрыхлитель; яйца – 2 шт., какао – 1 ст. л.

Сначала необходимо растереть масло с сахаром, ввести яйца, разрыхлитель и муку, замешивая мягкое тесто.

Затем тесто следует разделить на 2 части, в одну добавить какао, а в другую немного муки.

Следующий шаг – замесите обе части теста в плотное, не липкое состояние. Раскатайте 2 пласта, положите пласт из какао поверх белого и еще раз раскатайте.

Заверните плотным рулетом и охладите – хватит и 20 минут. Порежьте на сегменты и выпекайте печенье 20 минут при 190.

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