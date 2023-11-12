Известная фитнес-тренер и тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская подсказала, как сделать правильный перекус и чем заменить колбасу на бутерброде.

Тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская знает рецепт правильного бутерброда, пишет Politeka.net.

Итак, все очень и очень просто. Марина Боржемская советует сделать бутерброд из таких продуктов – цельнозерновой хлеб, индейка, огурец/моцарелла, помидор, базилик.

«Отличная альтернатива скучным бутербродам — сэндвич из цельнозернового хлеба с огурцом и филе индейки, или с моцареллой, базиликом и помидором», - отмечает Марина Боржемская.

По словам фитнес-тренера, такие бутерброды удобно брать с собой для перекуса.

Отметим, индейка считается очень полезным блюдом – диетологи всего мира рекомендуют его использовать в приготовлении, так как в нем присутствуют в большом количестве различные витамины и минералы, необходимые для здоровья организма.

В мясе индейки есть цинк, селен, калий, фосфор и магний, а также витамины А, В2, В6, В12, D, Е и РР. В нем в два раза выше концентрация железа и натрия, чем в говядине, и минимальное количество холестерина.

В отличие от кур, которые могут содержаться даже в тесных пространствах, индюкам для нормального развития необходим свободный выпас и свежий воздух. Кроме того, жить на одном комбикорме индюки не могут, поэтому их питание более разнообразно. А вкусовые свойства мяса зависят именно от того, чем питались и в каких условиях выращивались птицы.

В отличие от куриного мяса, индейка является гипоаллергенной, поэтому ее можно включить в пищу даже маленьким детям.

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