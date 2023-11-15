Свій рецепт борщу є у кожної хазяйки, пише Politeka.net.
Хтось додає квашену капусту, хтось квасолю, а хтось обожнює борщ з грибами.
Борщ був улюбленою стравою українського поета Тараса Шевченка. Тарас Григорович найбільше полюбляв його з карасями. А от в родині Лесі Українки в борщ додавали кислі яблука.
Канонічного і більш «правильного», ніж інші, рецепта борщу немає, тож кожні його варіанти мають право на існування.
Так, українська танцівниця, хореограф і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова радить спробувати борщ з пекінською капустою.
«Моя коронна родзинка у приготуванні борщу - це пекінська, спробуйте і ви», - порадила Ілона Гвоздьова, демонструючи на своїй сторінці в Інстаграм каструлю апетитного борщу яскраво-помаранчевого кольору.
За словами Ілони Гвоздьової, смак борщу з пекінською капустою вийде дуже ніжним.
Зізначимо, пекінська капуста дуже корисна. Це обумовлено широким набором наявних в її листі вітамінів і мікроелементів. Тут присутні вітаміни В-групи, вітамін А, вітаміни С, Е, К. Міститься також йод, марганець, мідь, цинк, фосфор, залізо, магній і калій.
Регулярне вживання пекінської капусти сприяє очищенню організму і виведенню токсинів. Пекінську капусту часто включають до складу різних дієт. Це пов'язано з тим, що її калорійність всього 13 ккал на 100 грамів продукту.
Останні новини України:
Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" розповіла, як заробляє на життя.
Також повідомлялось, що Ілона Гвоздьова здивувала першим результатом після операції.
Крім того, Politeka.net писала, що Горбунов, Сумська та інші емоційно відреагували на звернення Дікусара з ЗСУ.