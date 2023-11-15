Українська танцівниця і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова радить приготувати незвичайний борщ, скориставшись її підказкою.

Свій рецепт борщу є у кожної хазяйки, пише Politeka.net.

Хтось додає квашену капусту, хтось квасолю, а хтось обожнює борщ з грибами.

Борщ був улюбленою стравою українського поета Тараса Шевченка. Тарас Григорович найбільше полюбляв його з карасями. А от в родині Лесі Українки в борщ додавали кислі яблука.

Канонічного і більш «правильного», ніж інші, рецепта борщу немає, тож кожні його варіанти мають право на існування.

Так, українська танцівниця, хореограф і зірка «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова радить спробувати борщ з пекінською капустою.

«Моя коронна родзинка у приготуванні борщу - це пекінська, спробуйте і ви», - порадила Ілона Гвоздьова, демонструючи на своїй сторінці в Інстаграм каструлю апетитного борщу яскраво-помаранчевого кольору.

За словами Ілони Гвоздьової, смак борщу з пекінською капустою вийде дуже ніжним.

Зізначимо, пекінська капуста дуже корисна. Це обумовлено ​​широким набором наявних в її листі вітамінів і мікроелементів. Тут присутні вітаміни В-групи, вітамін А, вітаміни С, Е, К. Міститься також йод, марганець, мідь, цинк, фосфор, залізо, магній і калій.

Регулярне вживання пекінської капусти сприяє очищенню організму і виведенню токсинів. Пекінську капусту часто включають до складу різних дієт. Це пов'язано з тим, що її калорійність всього 13 ккал на 100 грамів продукту.

Останні новини України:

Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" розповіла, як заробляє на життя.

Також повідомлялось, що Ілона Гвоздьова здивувала першим результатом після операції.

Крім того, Politeka.net писала, що Горбунов, Сумська та інші емоційно відреагували на звернення Дікусара з ЗСУ.