Танцівниця, педагог-хореограф, учасниця «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова розповіла про свої заробітки під час війни.

Ілона Гвоздьова з «Танці з зірками» розповіла, що в неї є не одне джерело доходу, пише Politeka.net.

Так, ілона Гвоздьова заробляє «на співпраці з інстаграм». Простіше кажучи, на рекламі. Також Ілона Гвоздьова викладає в університеті.

«Я заробляю в університеті, заробляю, даючи індивідуальні уроки, заробляю на фестивалях в у якості журі. Даю майстер-класи. Це все», - розповіла Ілона Гвоздьова в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Ілона Гвоздьова зазначила, що грошей їй на життя вистачає.

«Звісно, це не ті заробітки, які були до війни. Так, це десь в межах трьох тисяч доларів, плюс-мінус в залежності від об’єму роботи», - уточнила Ілона Гвоздьова.

Чоловік Ілони Гвоздьової працює у будівельному бізнесі і теж заробляє.

«Я заробляю в основному на себе і частину на потреби дітей. Чоловік зараз заробляє на загальні потреби сім’ї – утримання будинку, платежі, комунальні послуги, оплата рахунків, школи, садочка, няні», - розповіла Ілона Гвоздьова.

Зірка «Танці з зірками» також запевнила, що заначка в неї є.

Нагадаємо, що зірка "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова нещодавно пережила операцію - хореографу збільшили бюст.

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