Українська хореограф Ілона Гвоздєва успішно пройшла операцію зі збільшення грудей. У її Instagram-історії вона поділилася інформацією про те, що оперативне втручання було заплановане на 25 жовтня в одній із клінік Києва. Потім Ілона опублікувала кілька фотографій із лікарні та висловила радість, що довгоочікуваний день настав.

хореограф, скріншот Інстаграм

Пізніше її колега поділилася інформацією про те, що операція пройшла успішно і Ілона добре почувається. Однак вона закликала не турбувати хореографа, щоб їй дали змогу відпочити та відновитися.

Через деякий час сама Ілона Гвоздєва вийшла на зв'язок і поділилася відео з результатами операції, хоча на ній було видно спеціальний корсет, необхідний після збільшення грудей. Вона запевнила своїх шанувальників, що почувається чудово і готова відпочивати після процедури.

"Мене щойно перевели в палату. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам сім'ї я вже подзвонила. Жива, здорова, лягаю спати" - написала Гвоздєва.

хореограф, скріншот Інстаграм

Раніше Гвоздєва вже показувала, як готується до серйозної операції.

«Я довго думала і вагалася з приводу хірургічного втручання, багато пройшла консультацій у різних лікарів, довгі спілкування з психологом та подругами на тему «збільшення грудей», – розповідала Ілона Гвоздєва.

Останні новини України:

Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" на відпочинку в Туреччині попередила про небезпеку.

Також повідомлялось, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" розповіла про проблеми доньки після останнього обстрілу.

Нагадаємо також, що Гвоздьова з "Танців зі зірками" показала, як виглядала немовлям.