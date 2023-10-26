Українська хореограф Ілона Гвоздєва успішно пройшла операцію зі збільшення грудей. У її Instagram-історії вона поділилася інформацією про те, що оперативне втручання було заплановане на 25 жовтня в одній із клінік Києва. Потім Ілона опублікувала кілька фотографій із лікарні та висловила радість, що довгоочікуваний день настав.

Пізніше її колега поділилася інформацією про те, що операція пройшла успішно і Ілона добре почувається. Однак вона закликала не турбувати хореографа, щоб їй дали змогу відпочити та відновитися.

Через деякий час сама Ілона Гвоздєва вийшла на зв'язок і поділилася відео з результатами операції, хоча на ній було видно спеціальний корсет, необхідний після збільшення грудей. Вона запевнила своїх шанувальників, що почувається чудово і готова відпочивати після процедури.

"Мене щойно перевели в палату. Я вже відходжу від наркозу. Все добре! Дякую всім, хто хвилювався. Всім членам сім'ї я вже подзвонила. Жива, здорова, лягаю спати" - написала Гвоздєва.

Раніше Гвоздєва вже показувала, як готується до серйозної операції.

«Я довго думала і вагалася з приводу хірургічного втручання, багато пройшла консультацій у різних лікарів, довгі спілкування з психологом та подругами на тему «збільшення грудей», – розповідала Ілона Гвоздєва.

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