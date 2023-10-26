Украинская хореограф Илона Гвоздева успешно прошла операцию по увеличению груди. В ее Instagram-истории она поделилась информацией о том, что оперативное вмешательство было запланировано на 25 октября в одной из клиник Киева. Затем Илона опубликовала несколько фотографий из больницы и выразила радость, что долгожданный день наступил.

Позднее ее коллега поделилась информацией о том, что операция прошла успешно и Илона хорошо себя чувствует. Однако она призвала не беспокоить хореографа, чтобы ей дали возможность отдохнуть и восстановиться.

Некоторое время спустя сама Илона Гвоздева вышла на связь и поделилась видео с результатами операции, хотя на ней был виден специальный корсет, необходимый после увеличения груди. Она заверила своих поклонников, что себя чувствует отлично и готова отдыхать после процедуры.

"Меня только что перевели в палату. Я уже отхожу от наркоза. Все хорошо! Спасибо всем, кто волновался. Всем членам семьи я уже позвонила. Жива, здорова, ложусь спать" - написала Гвоздева.

Ранее Гвоздева уже показывала, как готовится к серьезной операции.

«Я долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства, много прошла консультаций у разных врачей, долгие общения с психологом и подругами на тему «увеличение груди», - рассказывала Илона Гвоздева.

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