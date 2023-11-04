Танцівниця Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" вирішила звернути проблему, яка зараз є в Україні. Про це зірка поділилася у своєму Інстаграмі, де публікує не лише кадри творчості, а й особисте.

"Під час війни це необхідно?! Серйозно, тобто зараз час витрачати гроші необхідні на ремонт мосту? А тим часом люди з усієї країни по копійці збирають гроші для військових, рідних, щоб забезпечити наших героїв усім необхідним", - поскаржилася зірка на тендер капремонту мосту, який оцінили у 31 млн грн.

"З таким управлінням та розрахунками державних грошей нашим хлопцям і людям дуже складно буде вистояти проти ворога. Читаючи подібні новини, волосся дибки стає. Хто взагалі приймає подібні рішення і виграє ці тендери? Як це можливо під час війни?", - продовжила Ілона.

"Я просто не можу спокійно це читати. І що з цим робити, я теж не знаю. Але хочеться кричати від болю і від цього марення. Серце обливається кров'ю, коли читаю новини про ремонт доріг, споруд нових незрозумілих закладів, перекладанню по п'ять. раз тротуарів, закупівлю барабанів і так далі. Просто опускаються руки і хочеться кричати від такого жаху", - зізналася танцівниця ще однієї публікації.

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