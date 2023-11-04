Танцовщица Илона Гвоздева из "Танців з зірками" решила обратить проблему, которая сейчас есть в Украине. Об этом звезда поделилась в своем Инстаграм, где публикует не только кадры творчества, но и личное.

"Во время войны это необходимо?! Серьезно, то есть, сейчас время тратить деньги необходимые на ремонт моста? А тем временем люди со всей страны по копейке собирают деньги для военных, родных, чтобы обеспечить наших героев всем необходимым", - пожаловалась звезда на тендер капремонта моста, который оценили в 31 млн грн.

"С таким управлением и расчетами государственных денег нашим ребятам и людям очень сложно будет выстоять против врага. Читая подобные новости, волосы дыбом стают. Кто вообще принимает подобные решения и выигрывает эти тендеры? Как это возможно во время войны?", - продолжила Илона.

"Я просто не могу спокойно это читать. И что с этим делать, я тоже не знаю. Но хочется кричать от боли и от всего этого бреда. Сердце обливается кровью, когда читаю новости о ремонте дорог, построек новых непонятных заведений, перекладыванию по пять раз тротуаров, закупку барабанов и так далее. Просто опускаются руки и хочется орать от такого ужаса", - призналась танцовщица в еще одной публикации.

Последние новости Украины:

Напомним, Гвоздева из "Танцы со звездами" сделала операцию и удивила первым результатом

А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танці з зірками" неожиданно рассказала об опасном заболевании

Также Politeka писала, что Гвоздева из "Танці з зірками" высказалась о тревожных новостях из-за здоровья