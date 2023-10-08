В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" высказалась о проблемах и потрясении, которое повергло ее в шок. По словам хореографа, она поражена происходящим и пробелмы в личной жизни привели ее здоровье к плохому состоянию.

Неожиданный налет террористической организации ХАМАС на Израиль привел страну к состоянию войны. Как день прошел, стало видно, что израильские вооруженные силы справились со шоком, который охватил их в первые часы атаки, и начали активные контрмеры, высказаться решила и Гвоздева, потрясенная событиями в мире.

"Новости, Израиль.. Последнюю неделю болезнь детей - словно какой-то сговор дьявола. Один вопрос, за что? Какой урок мы, человечество, должны вынести со всего этого ужаса. Что именно нам хочет сказать Бог?

Чувствую себя полным дерьмом и по состоянию здоровья, и по состоянию души. Эти эмоциональные качели начинают расшатывать все больше и больше" - делится Гвоздева.

Ранее Гвоздева показала свое черно-белое фото и рассказала, как реагирует на трагические события в Украине и мире, и что происходит в ее жизни.

"Сегодня желание одно - не потерять веру в наше будущее, в нашу победу и в нашу независимую страну. Новости мира шокируют, наши люди каждый день погибают, конца и края нет этой боли и горя! Мы должны бороться до конца, вставать и идти дальше ради наших детей", - пишет Илона Гвоздева.

Последние новости Украины:

Илона Гвоздева из "Танцев со звездами" на отдыхе в Турции предупредила об опасности.

Также сообщалось, что Гвоздева из "Танцев со звездами" рассказала о проблемах дочери после последнего обстрела.

Напомним также, что Гвоздева из "Танцев со звездами" показала, как выглядела маленькой.