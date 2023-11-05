Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ілона Гвоздьова з "Танці з зірками" емоційно звернулася до українців, висловилася про скандальні рішення влади та про наших захисників.

"Доля наших хлопців, чоловіків та синів лише в наших з вами руках. Дивлячись на те, що відбувається навколо нас та які рішення ухвалює наша влада та місцеві самоврядування - хочеться вовком вити і кричати в голос, аби вони відчули наш біль. Якщо ми з вами перестанемо допомагати військовим і підтримувати їх, перемоги нам не досягти", — переконана Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова наголосила, що всі українці, які зараз перебувають у більш-менш безпечних регіонах і ведуть більш-менш нормальне життя, мають дякувати за це нашим захисникам, які ризикують заради цього життям, допомагати їм, підтримувати та донатити.

новий збір

"Ми люди і ми творимо історію нашої країни. Тому я вас дуже прошу, просто благаю, якщо є можливість, хоч найменша - донатьте на збір наш або ті яким довіряєте. Ми не маємо опускати руки, втрачати віру в наших людей і нашу перемогу", — пише Ілона Гвоздьова.

Гвоздьова додала, що разом зі своєю жіночою спільнотою відкрила новий збір на Мавіки та дрони для спецпідрозділу ГУР МОУ "Артан", тожі просить українців долучатися.

Ілона Гвоздьова

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