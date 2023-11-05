В этот раз на своей странице в Instagram Илона Гвоздева из "Танці з зірками" эмоционально обратилась к украинцам, высказалась о скандальных решениях власти и о наших защитниках.

"Судьба наших ребят, мужчин и сыновей только в наших с вами руках. Глядя на то, что происходит вокруг нас и какие решения принимает наша власть и местные самоуправления - хочется волком вить и кричать в голос, чтобы они почувствовали нашу боль. Если мы с вами перестанем помогать военным и поддерживать их, победы нам не достичь", - убеждена Илона Гвоздева.

Гвоздева подчеркнула, что все украинцы, которые сейчас находятся в более-менее безопасных регионах и ведут более-менее нормальную жизнь, должны благодарить за это наших защитников, которые рискуют ради этого жизнью, помогать им, поддерживать и донатить.

"Мы люди и мы творим историю нашей страны. Поэтому я вас очень прошу, просто умоляю, если есть возможность, хоть самая маленькая - донатьте на сбор наш или те, которым доверяете. Мы не должны опускать руки, терять веру в наших людей и нашу победу" , – пишет Илона Гвоздева.

Гвоздева добавила, что вместе со своим женским сообществом открыла новый сбор на Мавики и дроны для спецподразделения ГУР МОУ "Артан", поэтому просит украинцев присоединяться.

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