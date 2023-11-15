Украинская танцовщица и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева советует приготовить необычный борщ, воспользовавшись ее подсказкой.

Свой рецепт борща есть у каждой хозяйки, пишет Politeka.net.

Кто-то добавляет квашеную капусту, кто-то фасоль, а кто-то обожает борщ с грибами.

Борщ был любимым блюдом украинского поэта Тараса Шевченко. Тарас Григорьевич больше всего любил его с карасями. А вот в семье Леси Украинки в борщ добавляли кислые яблоки.

Канонического и более «правильного», чем другие, рецепта борща нет, так что каждые его варианты имеют право на существование.

Так, украинская танцовщица, хореограф и звезда «Танцы со звездами» Илона Гвоздева советует попробовать борщ с пекинской капустой.

«Моя коронная изюминка в приготовлении борща – это пекинка, попробуйте и вы», – посоветовала Илона Гвоздева, демонстрируя на своей странице в Инстаграме кастрюлю аппетитного борща ярко-оранжевого цвета.

По словам Илоны Гвоздевой, вкус у борща с пекинской капустой получится очень нежным.

Отметим, пекинская капуста очень полезная. Это обусловлено широким набором имеющихся в ее листьях витаминов и микроэлементов. Здесь присутствуют витамины В-группы, витамин А, витамины С, Е, К. Содержится также йод, марганец, медь, цинк, фосфор, железо, магний и калий.

Регулярное употребление пекинской капусты способствует очищению организма и выведению токсинов. Пекинскую капусту часто включают в состав разных диет. Это связано с тем, что ее калорийность всего 13 ккал на 100 г продукта.

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