От одного вида этого блюда, приготовленного Лесей Никитюк, уже текут слюнки.

Леся Никитюк показала ход приготовления оригинального блюда из морепродуктов, пишет Politeka.net.

Леся Никитюк решила побаловать себя кальмаром, протушеном в томатном соусе с чесночком и острым перцем.

В первую очередь Леся Никитюк порезала кальмар и перец кольцами. Чеснок Леся Никитюк порезала достаточно крупно и выложила все на сковороду.

Затем Леся Никитюк добавила томатную пасту. В качестве гарнира к своему экзотическому блюду Леся Никитюк выбрала амарантовую кашу.

Отметим, что для приготовления морепродуктов в соусе понадобится совсем немного времени – протушите их в соусе и на стол можно будет подавать уже через 15 минут.

Кальмары, мидии и другие морепродукты готовятся с добавлением томатного соуса, чеснока и пряностей. Так морепродукты получаются нежными, с легкой кислинкой и легким привкусом чеснока.

Также очень вкусными морепродукты получатся, если протушить их с овощами и в соевом соусе. Такое красивое и яркое блюдо готовится за 10 минут, а использовать можно, как замороженные овощи, так и свежие.

Выложите на сковороду овощи, добавьте немного воды и протушите под крышкой около 5 минут. Затем добавьте специи и соль по вкусу, а за несколько минут до готовности блюда добавляем в овощи морепродукты. Тушим около трех минут. Главное, не переусердствовать, чтобы морепродукты не стали «резиновыми».

Последний шаг – за минуту до готовности добавляем в овощи и морепродукты соевый соус. Чтобы лишняя жидкость выкипела, необходимо снять крышку со сковороды и увеличить температуру на плите.

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