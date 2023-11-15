Особливістю приготування піци за рецептом Ольги Сумської є те, що вона готується на основі, яку не потрібно ані вимішувати, ані розказувати.

За рецептом, який дала Ольга Сумська, необхідні такі інгредієнти - курячий фарш - 500 г, томати у власному соку – 350 г, Моцарела - 250 г, багет - 1 шт, зелень - за смаком, рослинна олія - за смаком.

Перший крок – розігріваємо на пательні масло і викладаємо фарш. Його треба обсмажувати приблизно 10 хвилин.

Поки готується фарш ми беремо багет і розрізаємо його навпіл. З кожної половинки виймаємо м’якіш і кладемо половинки на деко, яке застелено пергаментним папером.

Ставимо їх у духовку, щоб половинки багетів трохи підсушилися.

За цей час фарш трохи підсмажився і час додавати томати у власному соці. Їх треба очистити від шкірки.

«Страва вийде надзвичайно смачною», - зазначала Ольга Сумська в ефірі Київ24, показуючи хід приготування.

Фарш і томати розминаємо на пательні. Виймаємо з духовки багети.

Сир моцарела нарізаємо кубиками, а зелень дрібнемо.

Наступний крок – начиняємо багет м’ясом, помідором, зеленню і сиром.

«Спочатку викладаємо м’ясо, потім сир, додаємо зелень… Багети щільно викладаємо один до одного, тоді сир не стече з них, а залишиться зверху», - розповідає Ольга Сумська.

Відправляємо ліниві піци у духовку. Запікаємо всього 5-7 хвилин. От і все, ліниву піцу за рецептом Ольги Сумської можна подавати на стіл.

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