Відома акторка і телеведуча Ольга Сумська розповіла новий рецепт, який, за її словами, має бути в меню кожного.

Ольга Сумська чудово готує, знає величезну кількість рецептів і інколи ділиться своїми кулінарними секретами, пише Politeka.net.

Цього разу Ольга Сумська дала рецепт супу з фрикадельками – смачного, корисного і швидкого у приготування.

«Нічого не смажу!», - відразу попереджає Ольга Сумська.

Отже, у киплячу воду Ольга Сумська кидає мілко порізані цибулину, пару картоплин і морквину. Туди ж Ольга Сумська відправляє фрикадельки. Це, каже акторка, може бути куряче, індиче, асорті з м’яса.

«До меленого м’яса додаю яйце, спеції сіль», - розповіла Ольга Сумська, як робить фрикадельки до супу.

Варимо 10 хвилин.

Наступний крок – додаємо порізану білокачанну капусту і броколі і один порізаний помідор. Він, каже Ольга Сумська, дасть потрібну кислинку. Також акторка додає в суп за цим рецептом трохи вершкового масла.

Варимо ще 5 хвилин, вимикаємо плиту і додаємо до супу столову ложку олії.

«Будь-якої, у мене рисова», - уточнила Ольга Сумська.

Подавати суп з фрикадельками за рецептом Ольги Сумської можна зі сметаною і з тостом.

«В холодну пору перше обов’язково має бути в меню!», - наголошує Ольга Сумська.

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