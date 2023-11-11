Ольга Сумська чудово готує, знає величезну кількість рецептів і інколи ділиться своїми кулінарними секретами, пише Politeka.net.
Цього разу Ольга Сумська дала рецепт супу з фрикадельками – смачного, корисного і швидкого у приготування.
«Нічого не смажу!», - відразу попереджає Ольга Сумська.
Отже, у киплячу воду Ольга Сумська кидає мілко порізані цибулину, пару картоплин і морквину. Туди ж Ольга Сумська відправляє фрикадельки. Це, каже акторка, може бути куряче, індиче, асорті з м’яса.
«До меленого м’яса додаю яйце, спеції сіль», - розповіла Ольга Сумська, як робить фрикадельки до супу.
Варимо 10 хвилин.
Наступний крок – додаємо порізану білокачанну капусту і броколі і один порізаний помідор. Він, каже Ольга Сумська, дасть потрібну кислинку. Також акторка додає в суп за цим рецептом трохи вершкового масла.
Варимо ще 5 хвилин, вимикаємо плиту і додаємо до супу столову ложку олії.
«Будь-якої, у мене рисова», - уточнила Ольга Сумська.
Подавати суп з фрикадельками за рецептом Ольги Сумської можна зі сметаною і з тостом.
«В холодну пору перше обов’язково має бути в меню!», - наголошує Ольга Сумська.
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