Ольга Сумская отлично готовит, знает огромное количество рецептов и иногда делится своими кулинарными секретами, пишет Politeka.net.
На этот раз Ольга Сумская дала рецепт супа с фрикадельками – вкусного, полезного и быстрого приготовления.
«Ничего не жарю!», – сразу предупреждает Ольга Сумская.
Итак, в кипящую воду Ольга Сумская бросает мелко порезанную луковицу, пару картофелин и морковку. Туда же Ольга Сумская отправляет фрикадельки. Это, говорит актриса, может быть куриное, индюшачье, ассорти из мяса.
"К молотому мясу добавляю яйцо, специи, соль", - рассказала Ольга Сумская, как делает фрикадельки для супа.
Варим 10 минут.
Следующий шаг – добавляем порезанную белокочанную капусту и брокколи, и один порезанный помидор. Он, говорит Ольга Сумская, даст нужную кислинку. Также актриса добавляет в суп по этому рецепту немного сливочного масла.
Варим еще 5 минут, выключаем плиту и добавляем в суп столовую ложку масла.
«Любого, у меня рисовая», - уточнила Ольга Сумская.
Подавать суп с фрикадельками по рецепту Ольги Сумской можно со сметаной и тостом.
«В холодное время первое обязательно должно быть в меню!», - отмечает Ольга Сумская.
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