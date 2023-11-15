Особенностью приготовления пиццы по рецепту Ольги Сумской есть то, что она готовится на основе, которую не нужно ни вымешивать, ни раскачивать.

По рецепту, который дала Ольга Сумская, необходимы такие ингредиенты – куриный фарш – 500 г, томаты в собственном соке – 350 г, Моцарелла – 250 г, багет – 1 шт, зелень – по вкусу, растительное масло – по вкусу.

Первый шаг – разогреваем на сковороде масло и выкладываем фарш. Его нужно обжаривать примерно 10 минут.

Пока готовится фарш, мы берем багет и разрезаем его пополам. Из каждой половинки вынимаем мякоть и кладем половинки на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Ставим его в духовку, чтобы половинки багетов немного подсушились.

За это время фарш немного поджарился и пора добавлять томаты в собственном соке. Их нужно очистить от кожуры.

«Блюдо получится очень вкусным», - отмечала Ольга Сумская в эфире Киев24, показывая ход приготовления.

Фарш и томаты разминаем на сковороде. Вынимаем из духовки багеты.

Сыр моцарелла нарезаем кубиками, а зелень измельчаем.

Следующий шаг – начиняем багет мясом, помидором, зеленью и сыром.

«Сначала выкладываем мясо, потом сыр, добавляем зелень… Багеты плотно выкладываем друг к другу, тогда сыр не стечет с них, а останется сверху», – рассказывает Ольга Сумская.

Отправляем ленивые пиццы в духовку. Запекаем всего 5-7 минут.

Вот и все, ленивую пиццу по рецепту Ольги Сумской можно подавать на стол.

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