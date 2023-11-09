Известная ведущая Леся Никитюк показала родные стены и вещи, которые помнит с детства и с которыми так много связано.

Украинская телевезда Леся Никитюк выросла в обычной квартире в Хмельницком и часто приезжала к бабушке Марии, пишет Politeka.net.

На днях бабушка Леси Никитюк, к сожалению, ушла из жизни и ведущая, переживая потерю, поделилась кадрами из родного ей села. Показала бабушкину хату, огород, трогательную коллекцию старых бабушкиных платков, старинную швейную машинку.

Также Леся Никитюк рассказала, как в детстве бабушка и дедушка давали ей деньги на конфеты, а она с подругой шла в местный «бар», - в киоск, где покупали ром-колу.

На дискотеки юная Леся Никитюк ходила в дом культуры, который все называли «клуб».

«Возвращались в хату в 6 утра, бабушка уже коров доила», - рассказала Леся Никитюк.

Показывая старинную швейную машинку, Леся Никитюк рассказала, что она принадлежала еще ее прабабушке.

Также Леся Никитюк показала их любимую в бабушкиной хате печь:

«Это очень старая печь. Мы когда-то тут, как шпроты лежали. Все 7 внуков».

Делилась Леся Никитюк и редкими фотографиями из домашнего фотоархива. На них можно увидеть бабушку и дедушку, а также других родственников телеведущей совсем молодыми.

Леся Никитюк также рассказывала, что бабушка Мария и ее супруг Иван, которого тоже уже нет среди живых, успели отметить Золотую свадьбу.

"Интересно то, что рядом с ними те же свидетели, что и тогда", делилась Леся Никитюк.

Оплакивая бабушку Марию, телеведущая призывала украинцев не забывать о своих родных, приезжать к ним в гости, звонить.

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