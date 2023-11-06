Так, Леся Нікітюк запевняє, що сирники за її рецептом ніколи не розвалюються, пише Politeka.net.

Сирники за рецептом Лесі Нікітюк готуються без яєць.

«Вони дуже ніжні та смачні», - каже Леся Нікітюк про своїх сирників.

Леся Нікітюк також розповіла, завдяки чому її сирники виходять ідеально круглими та пишними.

«Берете дерев'яну дощечку, посипаєте борошном, формуєте шматочок тіста в кульку, накриваєте його склянкою, і крутите ним по дошці, щоб вийшов рівний сирник», - розкрила свою методику Леся Нікітюк.

За рецептом сирників від Лесі Нікітюк необхідні такі продукти: 500 г сиру; 1 банан; 2 ст. л. борошна; 1 ст. л. цукру, вершкове масло для смаження.

Перший крок у приготуванні сирників – віджимаємо сир, щоб у ньому не було зайвої рідини.

Далі замішуємо тісто з сиру, розтертого банана, борошна та цукру.

Формуємо шматочок тіста в кульку і, накривши його склянкою, крутимо по дощечці, як радить Леся Никитюк.

Викладаємо сирник, що вийшов, на розігріту сковороду і смажимо до золотистої скоринки.

До речі, Леся Нікітюк смажить сирники на кокосовій олії.

Подавати до столу сирники можна зі сметаною, ягодами, варенням, згущеним молоком та іншми улюбленими добавки.

Сирники не тільки смачна, а й корисна страва, основним інгредієнтом якої є творог.

У сирі 12 вітамінів: А, Д, С та вітаміни групи В. Також у ньому у великій кількості є кальцій, залізо, фосфор. У той же час сир містить лише 3% вуглеводів.

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