Рецептів з гарбуза величезна кількість, але на «Мастер Шеф» змогли здивувати ще одним.

Він стане принагоді особливо зараз, у сезон гарбузів, пише Politeka.net.

Отже, для приготування гарбузової запіканки з сиром за рецептом «Мастер Шеф», знадобляться такі інгредієнти – гарбуз 1 кг, твердий сир 150-200 гр., молоко 1 стакан, борошно – 2 ст. л., панірувальні сухарі 3 ст.л., вершкове масло – 1 с т. л, яєчні жовтки – 2 шт, півсклянки води, дрібно нарізана цибуля – 4 ст.л., лавровий лист – 1 шт. та сіль за смаком.

Спочатку необхідно нарізати почищений гарбуз тонкими скибочками і покласти його в каструлю.

«Додайте туди ще цибулю і лавровий лист. Залийте водою, доведіть до кипіннята варіть на слабкому вогні 15 хвилин», - розповідають на «Мастер Шеф».

Потім дістаємо гарбуз і даємо йому охолонути.

Наступний крок – обсмажуємо борошно на сковороді, вливаємо молоко і помішуємо до закіпання.

«Дайте соусу прокипіти 5 хвилин на слабкому вогні», - радять на «Мастер Шеф».

Яєчні жовтки збиваємо і повільно вливаємо в гарячий соус.

«Помішуйте безперервно, щоб жовтки не згорнулись», - підкреслюють на «Мастер Шеф».

Далі з’єднуємо гарбуз, половину сиру і соус. Отриманумасу викладаємо в деко, попередньо змащене маслом.

Другу половину сиру змішуємо з панірувальними сухарями і посипаємо запеканку зверху.

«Випікайте при температурі 180 30 хвилин», - розповідають на «МастерШеф» про останній крок у приготуванні запіканки з гарбузом і сиром.

«Якраз купила гарбуза і думала, щоб приготувати. Цікавий рецепт, сьогодні у нас буде запіканка!»,

«Ледь слиною не вдавилася», - коментують хазяйки новий рецепт від «Мастер Шеф».

Додамо, що відварений гарбуз для запіканки можна взбити блендером, потовткти або залишити невеликими шматочками.

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