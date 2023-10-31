Он пригодится особенно сейчас, в сезон тыкв, пишет Politeka.net.
Итак, для приготовления тыквенной запеканки с сыром по рецепту «Мастер Шеф» понадобятся такие ингредиенты – тыква 1 кг, твердый сыр 150-200 гр., молоко 1 стакан, мука – 2 ст. л., панировочные сухари 3 ст.л., сливочное масло – 1 с т. л, яичные желтки – 2 шт, полстакана воды, мелко нарезанный лук – 4 ст.л., лавровый лист – 1 шт. и соль по вкусу.
Сначала необходимо нарезать очищенную тыкву тонкими ломтиками и положить ее в кастрюлю.
«Добавьте туда еще лук и лавровый лист. Залейте водой, доведите до кипения и варите на слабом огне 15 минут», – рассказывают на «Мастер Шеф».
Затем достаем тыкву и даем ей остыть.
Следующий шаг – обжариваем муку на сковороде, вливаем молоко и помешиваем до закипания.
«Дайте соусу прокипеть 5 минут на слабом огне», – советуют на «Мастер Шеф».
Яичные желтки взбиваем и медленно вливаем в горячий соус.
"Помешивайте непрерывно, чтобы желтки не свернулись", - подчеркивают на "Мастер Шеф".
Далее соединяем тыкву, половину сыра и соус. Полученную массу выкладываем в противень, предварительно смазанное маслом.
Вторую половину сыра смешиваем с панировочными сухарями и посыпаем запеканку сверху.
«Выпекайте при температуре 180 30 минут», - рассказывают на «МастерШеф» о последнем шаге в приготовлении запеканки с тыквой и сыром.
«Как раз купила тыкву и думала, чтобы приготовить. Интересный рецепт, сегодня у нас будет запеканка!»,
«Едва слюной не подавилась», – комментируют хозяйки новый рецепт от «Мастер Шеф».
Добавим, что отварную тыкву для запеканки можно взбить блендером, растолочь или оставить небольшими кусочками.
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