Леся Нікітюк, як і кожна українська хазяйка, має рецепт свого борщу – унікальної страви, яку визнали спадщиною ЮНЕСКО.

Цей рецепт Лесі Нікітюк дістався від бабусі, пише Politeka.net.

Для приготування борщу по рецепту Лесі Нікітюк знадобляться такі продукти - вода - 1,5 л, свинячі ребра - 0,5 кг, картопля - 0,5 кг, морква - 250 г, буряк - 250 г, капуста - 200 г, томатна паста - 25 г, цибуля - 80 г, чайна ложчка цукру, 0,5 чайної ложки оцту, сало - 40 г, три-чотири зубчики часника, 50 г чорнослива, сіль і перець за смаком.

На початку приготування борщу по рецепту Нікітюк треба закип'ятити воду з лавровим листом та перцем горошком.

Потім необхідно трохи обсмажити реберця на пательні, близько 10 хвилин і додаємо їх у киплячу воду.

«Коли вже почне кипіти вода в каструлі, ми кинули туди лаврове листя і пару перчинок, отак горошком але я їх потім достаю бо я не люблю», - каже Нікітюк.

Продовжуємо варити ще протягом 20 хвилин.

Картоплю для борщу нарізаємо кубиками і додаємо у каструлю.

Далі Леся Нікітюк пропонує приготувати засмажку. Для цього натираємо буряк, моркву та цибулю і тушкуємо овочі на пательні, змащеній соняшниковою олією. Потім додаємо томатну пасту, борошно, цукор та оцет - потрібно протушкувати ще 10 хвилин.

Готову засмажку додаємо в каструлю, де вариться борщ.

Сало теж дрібно нарізаємо, підсмажуємо на пательні, додаємо туди ж часник і цибулю.

Дрібно нарізаємо сало та підсмажуємо його на пательні. Додаємо туди ж часник і цибулю - все товчемо в ступі.

Засипаємо у кастрюлю пошинковану капусту. Також у кастрюлю з борщем додаємо потовпчені в ступі сало, цибулю і часник, а також додаємо чорнослив.

«От з цим жирочком. На фініші туди, в борщик», - каже Леся Нікітюк, додаючи потовпчені сало і цибулю.

Накриваємо каструлю з борщем кришкою, вимикаємо вогонь.

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