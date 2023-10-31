Цей рецепт Лесі Нікітюк дістався від бабусі, пише Politeka.net.
Для приготування борщу по рецепту Лесі Нікітюк знадобляться такі продукти - вода - 1,5 л, свинячі ребра - 0,5 кг, картопля - 0,5 кг, морква - 250 г, буряк - 250 г, капуста - 200 г, томатна паста - 25 г, цибуля - 80 г, чайна ложчка цукру, 0,5 чайної ложки оцту, сало - 40 г, три-чотири зубчики часника, 50 г чорнослива, сіль і перець за смаком.
На початку приготування борщу по рецепту Нікітюк треба закип'ятити воду з лавровим листом та перцем горошком.
Потім необхідно трохи обсмажити реберця на пательні, близько 10 хвилин і додаємо їх у киплячу воду.
«Коли вже почне кипіти вода в каструлі, ми кинули туди лаврове листя і пару перчинок, отак горошком але я їх потім достаю бо я не люблю», - каже Нікітюк.
Продовжуємо варити ще протягом 20 хвилин.
Картоплю для борщу нарізаємо кубиками і додаємо у каструлю.
Далі Леся Нікітюк пропонує приготувати засмажку. Для цього натираємо буряк, моркву та цибулю і тушкуємо овочі на пательні, змащеній соняшниковою олією. Потім додаємо томатну пасту, борошно, цукор та оцет - потрібно протушкувати ще 10 хвилин.
Готову засмажку додаємо в каструлю, де вариться борщ.
Сало теж дрібно нарізаємо, підсмажуємо на пательні, додаємо туди ж часник і цибулю.
Дрібно нарізаємо сало та підсмажуємо його на пательні. Додаємо туди ж часник і цибулю - все товчемо в ступі.
Засипаємо у кастрюлю пошинковану капусту. Також у кастрюлю з борщем додаємо потовпчені в ступі сало, цибулю і часник, а також додаємо чорнослив.
«От з цим жирочком. На фініші туди, в борщик», - каже Леся Нікітюк, додаючи потовпчені сало і цибулю.
Накриваємо каструлю з борщем кришкою, вимикаємо вогонь.
Останні новини України:
Леся Нікітюк і Дорофєєва обмінялися люб'язностями перед суперфіналом "Голос країни".
Леся Нікітюк, Горбунов та інші відреагували на трагедію в родині Саніеля Салема.
Також повідомлялось, що Леся Нікітюк розповіла про горе.