Українська телеведуча Леся Нікітюк прокоментувала нову відеороботу Наді Дорофєєвої, співачка і тренерка «Голос країни» теж не змовчала.

Надя Дорофєєва повідомила про своє нове досягнення, пише Politeka.net.

Співачка і тренерка «Голос країни» повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, що у кліпа «На самоті» вже 1 млн переглядів.

Цю новину і вирішила прокоментувати Леся Нікітюк у традиційному для себе стилі – коротко і жартома.

«А ми їли сало на самоті», - написала Нікітюк Наді Дорофєєвій.

Дорофєєва теж не залишилася в боргу і відповіла Лесі Нікітюк:

«Досить їсти самій. Я можу доєднатись».

Зазначимо, що цей трек був написаний Дорофєєвою у співавторстві з Мішею Кацуріним і музичним продюсером Іваном Клименком, який, нагадаємо, зараз також є тренером «Голос країни».

Слухачі розділилися на два табори – одні у захваті від нової відеороботи Дорофєєвої, інші ж кажуть, що співачці треба дорослішати.

«Чесно кажучи, подобалася творчість Наді, але пісні з одним куплетом, а решта тупо приспів почали набридати. Я думаю, Надя здатна на краще»,

«Я обожнюю цей кліп»,

«Я в захваті від пісні, виконання! Пишаюсь Вами! Ви - моє кохання!»,

«Не сподобалось», - пишуть слухачі Наді Дорофєєвої у коментарях.

Додамо, що вже цієї неділі відбудеться суперфінал «Голос країни», в якому на перемогу претендує одразу три вокалісти з команди Дорофєєвої.

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