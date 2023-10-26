Надя Дорофєєва повідомила про своє нове досягнення, пише Politeka.net.
Співачка і тренерка «Голос країни» повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, що у кліпа «На самоті» вже 1 млн переглядів.
Цю новину і вирішила прокоментувати Леся Нікітюк у традиційному для себе стилі – коротко і жартома.
«А ми їли сало на самоті», - написала Нікітюк Наді Дорофєєвій.
Дорофєєва теж не залишилася в боргу і відповіла Лесі Нікітюк:
«Досить їсти самій. Я можу доєднатись».
Зазначимо, що цей трек був написаний Дорофєєвою у співавторстві з Мішею Кацуріним і музичним продюсером Іваном Клименком, який, нагадаємо, зараз також є тренером «Голос країни».
Слухачі розділилися на два табори – одні у захваті від нової відеороботи Дорофєєвої, інші ж кажуть, що співачці треба дорослішати.
«Чесно кажучи, подобалася творчість Наді, але пісні з одним куплетом, а решта тупо приспів почали набридати. Я думаю, Надя здатна на краще»,
«Я обожнюю цей кліп»,
«Я в захваті від пісні, виконання! Пишаюсь Вами! Ви - моє кохання!»,
«Не сподобалось», - пишуть слухачі Наді Дорофєєвої у коментарях.
Додамо, що вже цієї неділі відбудеться суперфінал «Голос країни», в якому на перемогу претендує одразу три вокалісти з команди Дорофєєвої.
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