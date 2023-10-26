Суперфінал «Голос країни» все ближче, пише Politeka.net.

Переможець «Голос країни-13» стане відомив вже у цю неділю, 29 жовтня.

Суперфінал «Голос країни» буде відбуватись у прямому ефірі. Прямий ефір відбудеться з Варшави за підтримки польського мовника Telewizja Polska (TVP).

За перемогу боротимуться вісім суперфіналістів.

Хто з них стане голосом України у Європі – обиратимуть саме глядачі. Додамо, що всі кошти від голосування у суперфіналі «Голос країни» буде передано на благодійність. А саме - для Національного реабілітаційного центру «Незламні», де проходять лікування українські діти, які отримали опіки внаслідок повномасштабного вторгнення.

Окрім фіналістів «Голос країни» на сцені також з’являться зіркові гості.

Додамо, у суперфінал пройшли Стася Чабан з команди Івана Клименка, а також 25-річний Михайло Панчишин з позивним Ptashkin з команди Артема Пивоварова.

В команді Юлії Саніної за перемогу в «Голос країни» боротимуться одразу три суперфіналісти: наймолодший учасник цього сезону, 16-річний Владислав Пелых, співачка Христина Старикова, яка живе за 60 км від лінії фронту, та українка Галина Печенізька, яка в Німеччині організувала власний хор.

А в команді Наді Дорофєєвої — військовий тилового забезпечення Юрій Городецький, вуличний музикант Роман Панченко та українка вірменського походження Майрамік Авоян.

Одним з фаворитів глядачів «Голос країни» є Юрій Городецький. Багато хто впевнений, що у дні повномасштабної війни саме військовослужбовець з сильним голосом має перемогти на «Голос країни».

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