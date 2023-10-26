Нервы тренеров и участников «Голос країни» на грани, вот-вот состоится грандиозный суперфинал.

Суперфинал "Голос страны" все ближе, пишет Politeka.net.

Победитель «Голос країни-13» станет известен уже в это воскресенье, 29 октября.

Суперфинал «Голос країни» будет проходить в прямом эфире. Прямой эфир состоится из Варшавы при поддержке польского вещателя Telewizja Polska (TVP).

За победу будут сражаться восемь суперфиналистов.

Кто из них станет голосом Украины в Европе – будут выбирать именно зрители. Добавим, что все средства от голосования в суперфинале Голос країни будут переданы на благотворительность. А именно – для Национального реабилитационного центра «Несокрушимые», где проходят лечение украинские дети, получившие ожоги в результате полномасштабного вторжения.

Кроме финалистов «Голос країни», на сцене также появятся звездные гости.

Добавим, в суперфинал прошли Стася Чабан из команды Ивана Клименко, а также 25-летний Михаил Панчишин с позывным Ptashkin из команды Артема Пивоварова.

В команде Юлии Саниной за победу в «Голосе страны» будут бороться сразу три суперфиналиста: самый молодой участник этого сезона, 16-летний Владислав Пелых, певица Кристина Старикова, живущая в 60 км от линии фронта, и украинка Галина Печенежская, которая в Германии организовала свой хор.

А в команде Нади Дорофеевой – военный тылового обеспечения Юрий Городецкий, уличный музыкант Роман Панченко и украинка армянского происхождения Майрамик Авоян.

Одним из фаворитов зрителей "Голос країни" является Юрий Городецкий. Многие уверены, что в дни полномасштабной войны именно военнослужащий с сильным голосом должен победить на «Голос країни».

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