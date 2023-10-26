Фіналіст «Голос країни» і претендент на перемогу зізнався, навіщо насправді прийшов на ТБ.

Фіналіста «Голос країни» називають головним претендентом на перемогу, пише Politeka.net.

Військовий Юрій Гродецький, нагадаємо, є командиром взводу в 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Кожного разу, коли він з’являється на сцені «Голос країни» плачуть не тільки глядачі перед своїми телеекранами, а й тренери. Так, тренерка Городецького Надія Дорофєєва каже, що Юрій співає не зв’язками, а душею.

На крос-батлах Юрій Гродецький виконав пісню «Браття-українці» гурту «Шабля» і, не тільки змусив Дорофєєву знову витирати сльози, а й потрапив у суперфінал «Голос країни».

Ділячись своїми емоціями після «крос-батлів», Юрій Городецький розповів про свою головну мету на «Голос країни-13».

«Я відчуваю те, що я зробив в деякому плані свою справу. От на сьогоднішній день я свою справу завершив. Я хотів людям донести те… Людям усього світу те, що війна в нас триває не півтора року. Війна триває у нас більше дев’яти років. І, виконуючи свої пісні, хочу поблагати їх, попросити, щоб робили все можливе, щоб ця війна якумога швидше закінчилася. Це стосується не тільки нашої держави, це стосується всього світу вцілому», - зазначив суперфіналіст «Голос країни».

Юрій Городецький закликає світ не допускати нових воєн. Робити все можливе, щоб вони взагалі не починалися.

«Під час війни гинуть найкращі люди. Найкращі!», - підкреслив зірка «Голос країни» і боєць ЗСУ.

Зазначимо, що суперфінал «Голос країни» відбудеться вже цієї неділі, 29 жовтня.

Багато хто з глядачів «Голос країни» вболіває саме за Юрія Городецького.

Останні новини України:

Ексучасниця "Голос країни" сказала все, що думає про Артема Пивоварова.

Також нагадаємо, що переможця "Голос країни" назвали ще до суперфіналу.

Крім того, Politeka.net писала про причину, з якої Дорофєєва розплакалася на "Голос країни".